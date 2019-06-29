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Український тренер виграв чемпіонат Макао

Сьогодні 09:43 627 0
Роман Мельничук став чемпіоном з командою Чао-Пак-Кей.
Український тренер виграв чемпіонат Макао

Український тренер Роман Мельничук став переможцем чемпіонату Макао. Фахівець входить у тренерський штаб команди Чао-Пак-Кей.

Про це повідомляє Футбол 24.

В екзотичний чемпіонат Мельничуку порадив переїхати екс-наставник Львова Жилмар.

Після 15 матчів Чао-Пак-Кей відірвався від найближчого переслідувача на 7 очок і виграв титул за 2 тури до кінця чемпіонату.

Раніше Мельничук працював у академії Металурга Запоріжжя.

Нагадаємо, Пилипчука звільнили з політичних причин.

Раніше Ордець перейшов у московське Динамо.

Джерело - Футбол 24.

#Мельничук, #Чао-Пак-Кей
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