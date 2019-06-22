Українського тренера Романа Пилипчука звільнили з мінського Динамо через політичні причини.
Про це розповів його асистент Денис Попов.
"У клубі відбулася зміна керівництва. До цього у Динамо був приватний власник Чиж, а зараз команда стала бюджетною від Міськвиконкому. Це більше політичний момент: там вирішили, що тренувати команду повинні місцеві, білоруські фахівці. Нам так і сказали - що ми, на жаль, йдемо не через спортивний принцип", - заявив Попов.
Нагадаємо, Ордець перейшов у московське Динамо.
Раніше асистент Хацкевича залишив Динамо заради російського клубу.
Джерело - Динамоманія.