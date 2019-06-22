Українського тренера Романа Пилипчука звільнили з мінського Динамо через політичні причини.

Про це розповів його асистент Денис Попов.

"У клубі відбулася зміна керівництва. До цього у Динамо був приватний власник Чиж, а зараз команда стала бюджетною від Міськвиконкому. Це більше політичний момент: там вирішили, що тренувати команду повинні місцеві, білоруські фахівці. Нам так і сказали - що ми, на жаль, йдемо не через спортивний принцип", - заявив Попов.