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Ордець перейшов у московське Динамо

Сьогодні 11:55 734 0
Планується підписання контракту на 3 роки
Ордець перейшов у московське Динамо

Центральний захисник Шахтаря Іван Ордець перейшов у московське Динамо.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Футболіст підписав з російським клубом трирічний контракт, перехід Ордеця оголошено офіційно.

Нагадаємо, що ще з зими Шахтар не міг домовитися з Ордецем про продовження контракту. 26-річний захисник говорив, що не хоче залишатися в донецькому клубі, а також заявляв, що питання про його майбутнє не є закритим.

На позиції центрального захисника, крім Івана Ордеця, у Шахтаря є вибір серед Миколи Матвієнка, Давида Хочолави, Сергія Кривцова і Валерія Бондаренко. Останній, до слова, може перебратися в Віторію Гімарайнш.

Також раніше стало відомо, що захисник Шахтаря Олег Данченко підписав 4-річний контракт з казанським Рубіном.

Іван Ордець через травму практично повністю пропустив минулий сезон, провівши в ньому всього дві гри. Шахтар же в минулому сезоні зумів виграти УПЛ і Кубок України.

Ордець є вихованцем Шахтаря. Після оренди в Маріуполі (тоді Іллічівці) в сезоні 2013/2014 почав виступати за основну команду Гірників.

Джерело - Tribuna.com.

#Ордець, #Шахтар, #московське Динамо
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