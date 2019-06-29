У чвертьфіналі Копа Америки Аргентина зустрічалася з Венесуелою.
Збірній Аргентини вдалося забити шв Аргентина - Венесуела 2:0. Огляд матчуидкий м’яч: з передачі Агуеро Мартінес елегантно п’яткою переправив м’яч у сітку воріт Венесуели. А на 74-й хвилині матчу Ло Чельсо, який за шість хвилин до цього вийшов на заміну, вдало зіграв на добиванні після помилки голкіпера суперника.
У півфіналі суперником Аргентини буде Бразилія.
Копа Америки
Чвертьфінал
28 червня
Венесуела - Аргентина 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Мартінес, 0:2 - 74 Ло Чельсо
Нагадаємо, що перший півфіналістом турніру стала Бразилія.
Раніше Мессі назвав основну проблему на Копа Америки.
Джерело - Чемпіон.