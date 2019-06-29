Команда Мессі пробилася до півфіналу

У чвертьфіналі Копа Америки Аргентина зустрічалася з Венесуелою.

Збірній Аргентини вдалося забити шв Аргентина - Венесуела 2:0. Огляд матчуидкий м’яч: з передачі Агуеро Мартінес елегантно п’яткою переправив м’яч у сітку воріт Венесуели. А на 74-й хвилині матчу Ло Чельсо, який за шість хвилин до цього вийшов на заміну, вдало зіграв на добиванні після помилки голкіпера суперника.

У півфіналі суперником Аргентини буде Бразилія.

Копа Америки Чвертьфінал 28 червня Венесуела - Аргентина 0:2 (0:1) Голи: 0:1 - 10 Мартінес, 0:2 - 74 Ло Чельсо

Нагадаємо, що перший півфіналістом турніру стала Бразилія.

Раніше Мессі назвав основну проблему на Копа Америки.

Джерело - Чемпіон.