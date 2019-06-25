.Футбольні поля на Копа Америка не відповідають статусу турніру.
Про це розповів капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі.
"Всі поля, на яких ми грали, були поганої якості. М'яч підстрибує, і доводиться докладати додаткові зусилля, щоб його обробити. Так складно грати", - розповів Мессі.
Збірна Аргентина у чвертьфіналі Копа Америка зустрінеться із Венесуелою. Матч відбудеться 28 червня.
Відзначимо, що 46-тий розіграш головного футбольного турніру серед національних збірних Південної Америки проходить у Бразилії.
Нагадаємо, Аргентина здобула путівку до плей-оф.
Раніше, визначилися всі учасники плей-оф на Копа Америка.
Джерело - sport.ua.