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Мессі назвав основну проблему на Копа Америка

Сьогодні 10:09 769 0
Лідер збірної Аргентини прокоментував проводення Копа Америки в Бразилії
Мессі назвав основну проблему на Копа Америка

.Футбольні поля на Копа Америка не відповідають статусу турніру.

Про це розповів капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі.

"Всі поля, на яких ми грали, були поганої якості. М'яч підстрибує, і доводиться докладати додаткові зусилля, щоб його обробити. Так складно грати", - розповів Мессі.

Збірна Аргентина у чвертьфіналі Копа Америка зустрінеться із Венесуелою. Матч відбудеться 28 червня.

Відзначимо, що 46-тий розіграш головного футбольного турніру серед національних збірних Південної Америки проходить у Бразилії.

Нагадаємо, Аргентина здобула путівку до плей-оф.

Раніше, визначилися всі учасники плей-оф на Копа Америка.

 

Джерело - sport.ua.

#Мессі, #Копа Америка, #Аргентина
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