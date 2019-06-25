.Футбольні поля на Копа Америка не відповідають статусу турніру.

Про це розповів капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі.

"Всі поля, на яких ми грали, були поганої якості. М'яч підстрибує, і доводиться докладати додаткові зусилля, щоб його обробити. Так складно грати", - розповів Мессі.