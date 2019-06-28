І подарував 50 квитків на матчі збірної України

Головний тренер збірної України взяв участь у фестивалі Покуття Футбол Фест, що відбувся у місті Коломия.

У рамках фестивалю відкрився турнір з вуличного футболу на полях Коломийщини і Городенківщини, що триватиме до 14 липня. Організатором змагання виступив фонд Покуття. Андрій Шевченко розіграв серед учасників змагань 50 квитків на матчі збірної України. А також від фонду Андрія Шевченка тренер національної команди зробив внесок у розбудову футбольної дитячої академії.

"Я сподіваюся, що юні уболівальники нашої збірної самі у майбутньому виростуть у справжніх майстрів м’яча", - відзначив Шевченко.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Шевченко, зіграв за лондонський Челсі проти Реала і зумів відзначитися у воротах суперників забитим голом з пенальті.

Джерело - Чемпіон.