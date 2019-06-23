Шевченко зіграє на Сантьяго Бернабеу

Зіграє в матчі легенд Реала і Челсі

Наставник збірної України Андрій Шевченко зіграє за лондонський Челсі в поєдинку легенд клубу проти мадридського Реала.

Про це повідомляє лондонський клуб.

Матч пройде сьогодні, 23 червня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу, початок матчу заплановано на 21:00 за київським часом. Для українця підготовлена ​​футболка під номером 7.

Крім володаря Золотого м'яча 2004 за лондонців також зіграють Вільям Галлас, Рікарду Карвалью, Макелеле і інші відомі футболісти. У складі мадридського клубу на поле очікуються Рауль, Гуті, Альваро Арбелоа, Фернандо Йерро та інші.

Український форвард виступав за Челсі з 2006 року по 2008 рік, після чого перейшов в італійський Мілан в оренду, а ще через сезон повернувся в рідне київське Динамо.

It's matchday for Chelsea Legends! They take on Real Madrid at 7pm, and fans in the UK and Ireland can watch the match live in the Chelsea app. 👍



📲 https://t.co/zhGX5RrZrE #CFCvRealMadrid pic.twitter.com/51jmWXIgRF — Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 червня 2019 р.

Нагадаємо, у матчі кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 збірна України переграла Люксембург. Раніше, у 3-му турі збірна України знищила команду Сербії.

Джерело - sport.ua.