Антонов: Завдання Олімпіка - здобути путівку до Ліга Європи

Олімпік завдяки рішенню Української асоціації футболу зумів зберегти місце в УПЛ, а генеральний директор клубу Олексій Антонов сподівається, що команда повернеться в єврокубки.

Про це він зазнав клубній прес-службі.

"До нас на збори приїде дуже багато людей на перегляд, в тому числі і легіонерів. Завдання мінімум - потрапляння до першої шістки. Ну а далі - потрапляння до групового етапу Ліги Європи. У нас завжди максимальні завдання. Минулий сезон став для нас провальним.

Основною причиною провалу була ротація на тренерському містку. Сподіваюся, що зараз ми всі відрегулюємо і тренер, який прийде в клуб, зможе налагодити як гру так і правильну атмосферу в колективі. Але ми однозначно чекаємо від команди атакуючого швидкісного футболу. Це наше з президентом бачення гри команди", - сказав Антонов.