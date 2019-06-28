Наступний сезон Мілан не буде виступати у Лізі Євпропи

Спортивний арбітражний суд визнав Мілан винним у порушенні правил фінансового фейр-плей та дискваліфікував клуб на один рік.

У зв’язку із цим клуб із Мілана не прийме участь у розіграші Ліги Європи 2019/2020 років.

Місце Мілана у турнірі займе Рома, а Торіно розпочне участь у єврокубку із кваліфікації.

За підсумками сезону Мілан опинився на п'ятому місці в Серії А з 68 пунктами в активі. Клуб мав право на участь в Лізі Європи.

Раніше, Мілан проводив переговори із УЄФА щодо санкцій для клуба через порушення фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, Джампаоло очолив Мілан.

Джерело - sports.ru.