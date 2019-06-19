Джампаоло очолив Мілан

Угода підписана на 2 роки з можливістю продовження

Мілан оголосив про підписання контракту з наставником Марко Джампаоло. Тренер оформив договір на 2 роки з можливістю продовження ще на рік.

Джампаоло замінить в команді Дженнаро Гаттузо, який покинув Мілан після завершення сезону 2018/19.

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51-річний Марко Джампаоло в минулому сезоні працював із Сампдорією, яка фінішувала на 9-му місці чемпіонату Італії. Мілан закінчив сезон на 5-му місці і буде грати в Лізі Європи.

Джерело - Чемпіон.