Джампаоло очолив Мілан

Мілан оголосив про підписання контракту з наставником Марко Джампаоло. Тренер оформив договір на 2 роки з можливістю продовження ще на рік.
Джампаоло замінить в команді Дженнаро Гаттузо, який покинув Мілан після завершення сезону 2018/19.
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51-річний Марко Джампаоло в минулому сезоні працював із Сампдорією, яка фінішувала на 9-му місці чемпіонату Італії. Мілан закінчив сезон на 5-му місці і буде грати в Лізі Європи.
Comunicato Ufficiale: Marco Giampaolo ➡ https://t.co/tdRtTYqzGj— AC Milan (@acmilan) 19 June 2019
Official Statement: Marco Giampaolo ➡ https://t.co/tjukG4NVJk pic.twitter.com/sMCnEZEyVt
Джерело - Чемпіон.