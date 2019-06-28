Молодий півзахисник може перейти в Реал

Реал зацікавився півзахисником Аякса Донні ван де Беком.

Про це повідомляє Marca.

Мадридський клуб готовий виділити на трансфер 22-річного ван де Бека 50 млн євро. В свою чергу Аякс оцінив свого лідера у 65 млн євро.

Трансфер молодого півзахисника може відбутися у випадку провалу переговорів зв Манчестер Юнайтед щодо Поля Погба.

Відзначимо, що Донні ван де Бек у минулому сезоні зіграв у 57 матчах, в яких забив 17 голів та віддав 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.

Нагадаємо, Реал підписав контракт із Азаром.

Джерело - sport.ua.