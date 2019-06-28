Мій профіль
Україна зіграє із Португалією у півфіналі Європейських ігор
Сьогодні 11:07 967
Соловей - чемпіонка Європейських ігор
Вчора 23:39 785
Караваєв - гравець Динамо
Вчора 21:28 827
Оганнесян завоював бронзу в боротьбі
Вчора 20:25 318
Хавалджи завоювала срібло Європейських ігор
Вчора 20:15 528
Українські веслувальниці здобули золоті нагороди на Європейських іграх
Вчора 15:24 702
Скандальний український суддя працюватиме в Росії
26.06.2019 22:51 3044
Супряга повернувся в Дніпро-1
26.06.2019 16:50 1040
Хижняк побив росіянина і гарантував собі медаль Європейських ігор
25.06.2019 22:40 1920
Яхта Кличка загорілася під час відпочинку в Іспанії
25.06.2019 17:09 1192
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Футбол Динамо поступилося у контрольному матчі 99
15:35 Футбол Барселона узгодила із ПСЖ вартість Неймара 291
15:14 Бокс Льюїс вказав на основну перевагу Руїса 444
14:54 Футбол Джеррард може очолити клуб АПЛ 372
14:36 Футбол Нападник Олімпіка зіграв за Динамо 451
14:17 Футбол Єгипет повернув у склад скандального футболіста 342
13:57 Футбол Мілан дискваліфікували з єврокубків 502
13:56 Блог Марті Костюк виповнилося 17. ТОП-5 цитат юної українки 411
13:38 Футбол Буффон повертається в Ювентус 383
13:24 Блог Той, хто рятує. Андрію П'ятову - 35! 374
13:21 Теніс Українські тенісистки дізналися суперниць на Вімблдоні 472
13:02 Теніс Фаворити Вімблдону дізналися своїх суперників на турнірі 423
12:48 Блог Півзахисник Динамо поховав свою збірну на Копа Америка 531
12:40 Баскетбол Лідер збірної України встановила рекорд на чемпіонаті Європи 447
12:23 Бокс Тайсон вимагає покарати Брієдіса 507
12:06 Футбол Реал планує підписати лідера Аякса 484
11:51 Футбол Безкоровайний: Суми преміальних не обговорювались взагалі 637
11:29 Баскетбол Томпсон вимагає максимальний контракт у Голден Стейт 366
11:07 Футбол Україна зіграє із Португалією у півфіналі Європейських ігор 967
11:06 Блог Парламентський матч-реванш: шанси партій на перемогу в прийдешніх виборах 440
10:49 Футбол Екс-гравець Динамо може продовжити кар’єру на Кіпрі 459
10:33 Футбол Бразилія стала першим півфіналістом Копа Америки. Огляд матчу проти Парагваю 371
10:21 Футбол Гай попрощався з Олімпіком 1034
10:04 Футбол Караваєв назвав цілі у Динамо 523
09:58 Футбол Зоря підписала контракт із Михайличенком 775

Реал планує підписати лідера Аякса

Сьогодні 12:06 484 0
Молодий півзахисник може перейти в Реал
Реал планує підписати лідера Аякса

Реал зацікавився півзахисником Аякса Донні ван де Беком.

Про це повідомляє Marca.

Мадридський клуб готовий виділити на трансфер 22-річного ван де Бека 50 млн євро. В свою чергу Аякс оцінив свого лідера у 65 млн євро.

Трансфер молодого півзахисника може відбутися у випадку провалу переговорів зв Манчестер Юнайтед щодо Поля Погба.

Відзначимо, що Донні ван де Бек у минулому сезоні зіграв у 57 матчах, в яких забив 17 голів та віддав 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.

Нагадаємо, Реал підписав контракт із Азаром.

 

Джерело - sport.ua.

#Реал, #Аякс, #ван де Бек
Коментарі ()