Презентація має відбутися 28 червня

Донецький Олімпік представить нового головного тренера 28 червня в Харкові. Новим наставником донеччан буде іноземний фахівець.

Про це повідомляє Sport Arena.

Передсезонні збори Олімпік проведе в Україні. Донеччани будуть тренуватися на базі в Щасливому, де 3 липня зіграють проти Оболонь-Бровар. 5 липня команда переїде на збори в Харківську область.

Раніше повідомлялося, що керівництво Олімпіка веде переговори з різними тренерами, серед яких є й іноземці.

Відзначимо, що Ігор Климовський, який очолював команду у другій частині минулого сезону, не зможе стати головним тренером донеччан через відсутність тренерської ліцензії PRO.

Нагадаємо, Олімпік має завдання здобути путівку в Лігу Європи.

Джерело - Sport Arena.