Донецький Олімпік представить нового головного тренера 28 червня в Харкові. Новим наставником донеччан буде іноземний фахівець.
Про це повідомляє Sport Arena.
Передсезонні збори Олімпік проведе в Україні. Донеччани будуть тренуватися на базі в Щасливому, де 3 липня зіграють проти Оболонь-Бровар. 5 липня команда переїде на збори в Харківську область.
Раніше повідомлялося, що керівництво Олімпіка веде переговори з різними тренерами, серед яких є й іноземці.
Відзначимо, що Ігор Климовський, який очолював команду у другій частині минулого сезону, не зможе стати головним тренером донеччан через відсутність тренерської ліцензії PRO.
Нагадаємо, Олімпік має завдання здобути путівку в Лігу Європи.
Джерело - Sport Arena.