Зоря підсилила свою лінію захисту

Захисник Богдан Михайличенко став повноцінним гравцем луганської Зорі.

Повідомляє прес-служба клубу.

Контракт Михайличенка із Зорею підписаний на чотири роки. Інші деталі угоди не повідомляються.

Відзначимо, що 22-річний Михайличенко є вихованцем київського Динамо, однак із 2017 року виступав за Зорю на правах оренди.

У минулому сезоні захисник провів 21 матч в українській прем’єр-лізі.

Раніше повідомлялося, що Зоря переглядає 21-річного німецького захисника.

Нагадаємо, український півзахисник Зорі Олександр Караваєв став гравцем Динамо.

Джерело - Чемпіон.