Мій профіль
Україна зіграє із Португалією у півфіналі Європейських ігор
Сьогодні 11:07 347
Соловей - чемпіонка Європейських ігор
Вчора 23:39 669
Караваєв - гравець Динамо
Вчора 21:28 769
Оганнесян завоював бронзу в боротьбі
Вчора 20:25 304
Хавалджи завоювала срібло Європейських ігор
Вчора 20:15 502
Українські веслувальниці здобули золоті нагороди на Європейських іграх
Вчора 15:24 657
Скандальний український суддя працюватиме в Росії
26.06.2019 22:51 2982
Супряга повернувся в Дніпро-1
26.06.2019 16:50 1023
Хижняк побив росіянина і гарантував собі медаль Європейських ігор
25.06.2019 22:40 1891
Яхта Кличка загорілася під час відпочинку в Іспанії
25.06.2019 17:09 1169
Навколо спорту
Блоги
Легенда ММА побив охоронця стрип-клубу
Легенда ММА побив охоронця стрип-клубу Максим Буйдин
26.06.2019 15:51 1421
20 років тому Кличко завоював перший в історії України пояс чемпіона світу
20 років тому Кличко завоював перший в історії України пояс чемпіона світу Максим Буйдин
26.06.2019 14:55 1600
13 років тому Україна героїчно перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
13 років тому Україна героїчно перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу Максим Буйдин
26.06.2019 13:08 1041 3
Імпотенція Павелка, Ордець у Москві, Караваєв у Динамо - ТаТоТаке
Імпотенція Павелка, Ордець у Москві, Караваєв у Динамо - ТаТоТаке Максим Буйдин
25.06.2019 17:20 738
Суарес вимагав пенальті за гру рукою від воротаря
Суарес вимагав пенальті за гру рукою від воротаря Максим Буйдин
25.06.2019 14:14 1135
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:29 Баскетбол Томпсон вимагає максимальний контракт у Голден Стейт 162
11:07 Футбол Україна зіграє із Португалією у півфіналі Європейських ігор 347
11:06 Блог Парламентський матч-реванш: шанси партій на перемогу в прийдешніх виборах 284
10:49 Футбол Екс-гравець Динамо може продовжити кар’єру на Кіпрі 337
10:33 Футбол Бразилія стала першим півфіналістом Копа Америки. Огляд матчу проти Парагваю 280
10:21 Футбол Гай попрощався з Олімпіком 586
10:04 Футбол Караваєв назвав цілі у Динамо 420
09:58 Футбол Зоря підписала контракт із Михайличенком 684
09:31 Блог У Дніпрі побили чемпіонів світу Супрягу і Булецу 999
09:26 Футбол Другу лігу України поповнило чотири клуби 459
09:04 Футбол Кенія перемогла Танзанію на Кубку африканських націй 615
08:45 Футбол Ордець назвав причини переходу в Динамо 828
08:33 Футбол Караваєв: Динамо - легенда українського футболу 584
08:10 Футбол Бразилія по пенальті переграла Парагвай 478
27 Червня 2019
23:39 Велоспорт Соловей - чемпіонка Європейських ігор 669
23:32 Футбол Ель-Шаараві готовий продовжити контракт з Ромою 433
23:22 Баскетбол Іспанія розгромила Україну на старті Євробаскету-2019 732
22:56 Футбол Динамо веде переговори щодо трансферу Гармаша 1016
22:30 Футбол Зоря переглядає 21-річного німецького захисника 530
22:18 Футбол Рамос: Коноплянка міг досягти набагато більшого 775
21:57 Футбол Сампдорія близька до покупки Маліновського за 12 млн євро 524
21:43 Футбол Маркевич має очолити збірну, якщо Шевченко провалиться 1010
21:28 Футбол Караваєв - гравець Динамо 769
21:15 Боротьба Черкасова завоювала бронзу на Європейських іграх 540
20:57 Футбол Динамо зіграє з Олімпіакосом і ще чотирма клубами на зборі в Австрії 531

Зоря підписала контракт із Михайличенком

Сьогодні 09:58 684 0
Зоря підсилила свою лінію захисту
Зоря підписала контракт із Михайличенком

Захисник Богдан Михайличенко став повноцінним гравцем луганської Зорі.

Повідомляє прес-служба клубу.

Контракт Михайличенка із Зорею підписаний на чотири роки. Інші деталі угоди не повідомляються.

Відзначимо, що 22-річний Михайличенко є вихованцем київського Динамо, однак із 2017 року виступав за Зорю на правах оренди.

У минулому сезоні захисник провів 21 матч в українській прем’єр-лізі.

Раніше повідомлялося, що Зоря переглядає 21-річного німецького захисника.

Нагадаємо, український півзахисник Зорі Олександр Караваєв став гравцем Динамо.

Джерело - Чемпіон.

#Зоря, #Михайличенко, #Динамо
Коментарі ()