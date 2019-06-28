Захисник Богдан Михайличенко став повноцінним гравцем луганської Зорі.
Повідомляє прес-служба клубу.
Контракт Михайличенка із Зорею підписаний на чотири роки. Інші деталі угоди не повідомляються.
Відзначимо, що 22-річний Михайличенко є вихованцем київського Динамо, однак із 2017 року виступав за Зорю на правах оренди.
У минулому сезоні захисник провів 21 матч в українській прем’єр-лізі.
Раніше повідомлялося, що Зоря переглядає 21-річного німецького захисника.
Нагадаємо, український півзахисник Зорі Олександр Караваєв став гравцем Динамо.
Джерело - Чемпіон.