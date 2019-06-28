Олександр Караваєв прокоментував свій перехід у Динамо

Київське Динамо є легендою українського футболу, за яке виступали великі футболісти.

Про це розповів новачок команди Олександр Караваєв .

"Відчуття після підписання контракту хвилюючі. Коли з'явилася пропозиція і все відбувалося на рівні обговорення, я це сприймав нормально, але зараз, коли вже безпосередньо підписував контракт, відчував приємне хвилювання, я повністю усвідомив, куди потрапив. Я думав про це вдома, і коли був із сім'єю на відпочинку. Перше, що спадає на думку - це легенда українського футболу. Клуб із великою історією, із яким асоціюються великі гравці, тренери і перемоги", – розповів Караваєв.

У минулому сезоні Караваєв провів за Зорю 31 матч, забив 8 м'ячів і зробив 4 результативні передачі. Він допоміг Зорі фінішувати на 5-й позиції в УПЛ, і тим самим пробитися у другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

Відзначимо, що Караваєв є вихованцем Шахтаря і належав "гірникам" до 2017 року, після чого його вже на постійній основі підписала Зоря.

Нагадаємо, український півзахисник Зорі Олександр Караваєв став гравцем Динамо.

Раніше повідомлялося, що Динамо зіграє з Олімпіакосом і ще чотирма клубами на зборі в Австрії.

Джерело - Чемпіон.