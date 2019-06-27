Динамо проведе п'ять товариських матчів на тренувальному зборі в Австрії.
Про це повідомляєтсья на сайті клубу.
4 липня - Ботошані (7-е місце чемпіонату Румунії)
5 липня - Ваккер (останнє місце чемпіонату Австрії)
8 липня - Олімпіакос (2-е місце чемпіонату Греції)
13 липня - Брентфорд (11-е місце Чемпіоншипа)
14 липня - Швац (7-е місце регіонального чемпіонату Австрії)
28 червня кияни проведуть в Україні спаринг з Поліссям, а вже 30-го - команда відправиться до Австрії. Збір триватиме 2 тижні.
Нагадаємо, легенда Динамо приєднався до команди Зеленського.
Також повідомлялося, що Беленюк і Саладуха балотуватимуться в парламент від партії Зеленського.
Джерело - офіційний сайт Динамо.