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Динамо зіграє з Олімпіакосом і ще чотирма клубами на зборі в Австрії

Сьогодні 20:57 389 0
28 червня кияни проведуть в Україні спаринг з Поліссям
Динамо зіграє з Олімпіакосом і ще чотирма клубами на зборі в Австрії

Динамо проведе п'ять товариських матчів на тренувальному зборі в Австрії.

Про це повідомляєтсья на сайті клубу.

4 липня - Ботошані (7-е місце чемпіонату Румунії)

5 липня - Ваккер (останнє місце чемпіонату Австрії)

8 липня - Олімпіакос (2-е місце чемпіонату Греції)

13 липня - Брентфорд (11-е місце Чемпіоншипа)

14 липня - Швац (7-е місце регіонального чемпіонату Австрії)

28 червня кияни проведуть в Україні спаринг з Поліссям, а вже 30-го - команда відправиться до Австрії. Збір триватиме 2 тижні.

Нагадаємо, легенда Динамо приєднався до команди Зеленського.

Також повідомлялося, що Беленюк і Саладуха балотуватимуться в парламент від партії Зеленського.

Джерело - офіційний сайт Динамо.

#Динамо, #Олімпіакос, #Брентфорд, #Ваккер, #Ботошані, #Швац
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