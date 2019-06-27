Вернидуб: Сподіваюся Зоря повністю зі мною розрахується

Луганська Зора має борг перед екс-наставником Юрієм Вернидубом.

Про це він сказав сайту sport-express.ua.

"Ще не скучив за роботою. Потрібен ще як мінімум місяць. Але разом з тим, буває, прокидаєшся вночі від того, що сняться гри. Чи не прості, а пам'ятні - з Фейєнордом в Роттердамі, з Шахтарем.

З Зорею розлучилися без образ. Які можуть бути образи? Я працював в Зорі багато років, переживши з нею багато приємних миттєвостей! Сподіваюся лише, що по боргам клуб зі мною розрахується. Я по-людськи з клубом поступаю, простивши компенсацію за рік контракту. У всякому разі, зі свого боку крок назустріч я зробив. Чекаю того ж у відповідь", - сказав Вернидуб.