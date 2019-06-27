Перемови пройшли в позитивному ключі

Рома проявляє інтерес до захисника севільського Бетіса Марк Бартри.

Про це повідомляє сайт спортивного журналіста Джанлуки Ді Марціо.

За даними джерела, агент футболіста прилетів у Рим і провів переговори зі спортивним директором "вовків" Джанлукою Петракою.

Переговори пройшли в позитивному ключі і будуть продовжені.

28-річний Бартра є вихованцем Барселони. У Бетіс він перейшов в січні 2018 року з дортмундської Боруссії. Сума трансферу склала 10,5 млн. євро.

Минулого сезону Бартра взяв участь у 33-х матчах чемпіонату Іспанії, в яких став автором одного забитого м'яча, а також отримав чотири жовті картки. Його контракт з клубом дійсний до літа 2023 року.

Нагадаємо, Фонсека скасував тренувальний збір Роми.

Раніше, Каштру розповів про схожі ідеї із Фонсекою.

Джерело - FootBoom.