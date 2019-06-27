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Рома провела переговори по трансферу Бартри

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Перемови пройшли в позитивному ключі
Рома провела переговори по трансферу Бартри

Рома проявляє інтерес до захисника севільського Бетіса Марк Бартри.

Про це повідомляє сайт спортивного журналіста Джанлуки Ді Марціо.

За даними джерела, агент футболіста прилетів у Рим і провів переговори зі спортивним директором "вовків" Джанлукою Петракою.

Переговори пройшли в позитивному ключі і будуть продовжені.

28-річний Бартра є вихованцем Барселони. У Бетіс він перейшов в січні 2018 року з дортмундської Боруссії. Сума трансферу склала 10,5 млн. євро.

Минулого сезону Бартра взяв участь у 33-х матчах чемпіонату Іспанії, в яких став автором одного забитого м'яча, а також отримав чотири жовті картки. Його контракт з клубом дійсний до літа 2023 року.

Нагадаємо, Фонсека скасував тренувальний збір Роми.

Раніше, Каштру розповів про схожі ідеї із Фонсекою.

Джерело - FootBoom.

#Рома, #Бартра, #Барселона, #Бетіс
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