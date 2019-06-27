Рома проявляє інтерес до захисника севільського Бетіса Марк Бартри.
Про це повідомляє сайт спортивного журналіста Джанлуки Ді Марціо.
За даними джерела, агент футболіста прилетів у Рим і провів переговори зі спортивним директором "вовків" Джанлукою Петракою.
Переговори пройшли в позитивному ключі і будуть продовжені.
28-річний Бартра є вихованцем Барселони. У Бетіс він перейшов в січні 2018 року з дортмундської Боруссії. Сума трансферу склала 10,5 млн. євро.
Минулого сезону Бартра взяв участь у 33-х матчах чемпіонату Іспанії, в яких став автором одного забитого м'яча, а також отримав чотири жовті картки. Його контракт з клубом дійсний до літа 2023 року.
Нагадаємо, Фонсека скасував тренувальний збір Роми.
Раніше, Каштру розповів про схожі ідеї із Фонсекою.
Джерело - FootBoom.