Робота Пауло Фонсеки у Шахтарі є показовою для усіх.

Про це розповів новий тренер "гірників" Луїш Каштро.

"Наші ідеї з Паулу дуже схожі. Я працював разом з ним, стежив за ним в Шахтарі. Його робота - приклад для нас. Крім ідей, є специфіка щоденної роботи, яка може трохи відрізнятися.

Дуже важливо, щоб баланс в захисті дозволяв гравцям атаки не озиратися назад. У цьому ми з Фонсекою схожі”, - зазначив Каштру.