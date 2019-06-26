Фонсека скасував тренувальний збір Роми

Італійська Рома скасувала тренувальний збір після консультації з тренерським штабом Фонсеки.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

"Перш за все, ми хочемо вибачитись перед шанувальникам Роми, які вже планували приїхати на тренувальну базу в Пінзоло на перший командний збір.

Таке рішення було нелегко прийняти, але після консультації тренера зі своїм штабом було прийнято рішення відкласти початок підготовки для того, щоб команда перебувала в найкращій формі.

Ми розуміємо, які незручності відчули фанати, які вже замовили подорож і проживання в Пінзоло, аби вирушити і підтримати команду на тренувальному зборі, і ми шукаємо найкраще рішення для цієї ситуації", – поділився генеральний директор Роми Гвідо Фієнга.