Каштру: Ми зможемо багато чого досягти

Після переможного матчу з Лудогорцем наставник гірників Луїш Каштру не став виділяти окремих футболістів.

Про це він зазначив після матчу, повідомляє сайт телеканалів Футбол1/2.

"Працювали лише 3 дні з деякими гравцями, з іншими більше. Команда трохи втомилася, це нормально. Перші враження - відмінні. Хлопці віддавалися роботі, вели фантастично. Вони приймають і розуміють наші ідеї. Провели якісну гру, незважаючи на втому. Зараз робимо перші кроки, щоб гравці відчували себе комфортно в нових умовах. Можливо, на початку є певний недолік координації, але робота завжди дає плоди. Головне, щоб викладалися в матчах, на тренуваннях. Ми зможемо багато чого досягти.

Не буду виділяти окремих футболістів. Завжди дивлюся на команду в цілому. Ціную індивідуальні якості гравців, але головне - це команда-сім'я на полі і поза. Настрій хороший, правильна віддача. Вболівальники цінують атакуючий футбол, будемо показувати гру, яку вони хочуть. Будемо продовжувати те, що робили в останньому сезоні", - зазначив наставник гірників.