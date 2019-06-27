Швед: Я прийшов в Селтік вигравати трофеї

Українець Мар'ян Швед прийшов у Селтік вигравати трофеї і кожен матч, в якому грає.

Про це він сказав вінтерв'ю офіційному сайту клубу.

"Я дійсно насолоджуюся тренуваннями в клубі з моменту переїзду в Шотландію. Це мої перші передсезонні збори з командою. Я хочу грати за Селтік, мені подобається тренерський штаб і гравці. Я дуже щасливий і хочу тут залишитися. Коли я приїхав на Селтік Парк в день завоювання трофея, я дуже добре провів час.

Це мій перший досвід з командою, яка виграє титули. Хоча я не зіграв жодного матчу за Селтік в минулому сезоні, було приємно знаходитися поряд з гравцями і уболівальниками. Я прийшов сюди вигравати трофеї і кожен матч, в якому ми граємо. Я щасливий, що отримав шанс перейти в Селтік", - зазначив Швед.