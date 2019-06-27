Маріуполь вирушив на збір до Туреччини

Відправилися на навчально-тренувальний збір

Сьогодні ФК Маріуполь відлітає на навчально-тренувальний збір до Туреччини.

Про це повідомляє офіційний сайт маріупольців.

О 8:00 азовці на клубному автобусі відправилися за вже звичним маршрутом Маріуполь - Запоріжжя.

З місцевого аеропорту маріупольці на лайнері авіакомпанії Pegasus о 13:50 вилетять в Стамбул. З найбільшого міста Туреччини на комфортабельному автобусі команда подолає 120 км і прибуде в кінцевий пункт призначення - готельний комплекс Green Park, який розташований на гірському плато в мальовничому містечку під назвою Картепе.

Додому маріупольці повернуться 11-го липня.

Нагадаємо, що на турецькому зборі Маріуполь проведе шість спарингів.

Раніше Маріуполь продовжив контракт з головним тренером.

Джерело - ФК Маріуполь.