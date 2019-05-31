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Маріуполь продовжив контракт з головним тренером

Сьогодні 12:36 337 0
Маріуполь продовжив контракт з головним тренером

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич продовжить тренувати команду в сезоні 2019/20.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю також продовжений з тренерським штабом українського фахівця, до якого входять Юрій Беньо, Олександр Лавренцов, Володимир Белак і Олександр Малахов.

40-річний коуч очолює азовців з другої половини 2017 року.

У сезоні 2018/19 маріупольський клуб зайняв четверте місце в турнірній таблиці УПЛ і зіграє у кваліфікації Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що гравець Маріуполя Олександр Зубков на правах оренди перейшов в Ференцварош.

Джерело - ФК Маріуполь.

#Маріуполь
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