Маріуполь на турецькому зборі проведе шість спарингів

Маріуполь розпочав підготовку до сезону

Команда УПЛ Маріуполь вийшла з відпустки і розпочала підготовку до наступного сезону.

Про це повідомляє прес-служба маріупольців.

У найближчі два дні футболісти пройдуть поглиблене медичне обстеження, тестування і приступлять до тренувань.

У четвер, 27-го червня, команда відправиться на навчально-тренувальний збір до Туреччини. Там маріупольці пробудуть два тижні і проведуть 6 спарингів.

Раніше Маріуполь продовжив контракт з головним тренером.

Екс-гравець Маріуполя Олександр Зубков на правах оренди перейшов в Ференцварош.

Джерело - ФК Маріуполь.