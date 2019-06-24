Маріуполь на турецькому зборі проведе шість спарингів

Команда УПЛ Маріуполь вийшла з відпустки і розпочала підготовку до наступного сезону.
Про це повідомляє прес-служба маріупольців.
У найближчі два дні футболісти пройдуть поглиблене медичне обстеження, тестування і приступлять до тренувань.
У четвер, 27-го червня, команда відправиться на навчально-тренувальний збір до Туреччини. Там маріупольці пробудуть два тижні і проведуть 6 спарингів.
Раніше Маріуполь продовжив контракт з головним тренером.
Екс-гравець Маріуполя Олександр Зубков на правах оренди перейшов в Ференцварош.
Джерело - ФК Маріуполь.