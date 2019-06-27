Інтер хоче орендувати Лукаку на два роки

Інтер незабаром вступить в переговори з Манчестер Юнайтед про перехід нападника Ромелу Лукаку.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Італійський клуб підготував першу пропозицію: оренда на два роки за 10 мільйонів євро з обов'язковим викупом за 60 млн.
Зустріч клубів запланована на найближчі дні. Бельгієць хоче перейти в Інтер.
У минулому сезоні 26-річний Лукаку забив 12 голів в 32 матчах чемпіонату Англії.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку, але відхилив пропозицію обміну Ромелу Лукаку на Мауро Ікарді.
Джерело - ua.tribuna.com.