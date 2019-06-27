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ПСЖ назвав ціну на Мбаппе

Сьогодні 09:20 346 0
Доведеться бити світовий рекорд
ПСЖ назвав ціну на Мбаппе

Потенційним покупцям доведеться бити світовий рекорд заради нападника парижан Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє L’Equipe.

Французький гранд вимагає за свою зірку 230-250 мільйонів євро.

Керівники ПСЖ розпочнуть переговори з претендентами на Мбаппе з цієї позначки. У 2017 році столичний клуб орендував таланта у Монако з правом викупу. Пізніше парижани заплатили за трансфер 145 мільйонів євро, ще 35 передбачено у вигляді бонусів.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе націлений змінити клуб. Також Мбаппе встановив власний антирекорд.

Джерело - football24.ua.

#Мбаппе, #ПСЖ
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