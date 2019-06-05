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Мбаппе націлений змінити клуб

Сьогодні 17:22 296 0
Мбаппе націлений змінити клуб

Молодий нападник почуває себе некомфортно у ПСЖ.

Про це повідомляє Cadena SER із посиланням на власні джерела.

Однією із причин рішення покинути французький клуб є розчарування Мбаппе у головному тренері Томасі Тухелі. Наставник не допоміг нападник у повній мірі розкритися в ПСЖ. Зокрема він не призначив його штатним виконавцем 11-метрових, в результаті форвард Барселони Ліонель Мессі обійшов його у боротьбі за Золоту бутсу.

Також Кіліан Мбаппе почує себе відстороненим в команді, він практично не спілкується із Неймаром.

Джерела видання повідомляють, що батько нападника вже зустрічався із впливовою у футбольному світі людиною, із якою обговорив потенційний трансфер футболіста.

Нагадаємо, Мбаппе визнали найкращим гравцем сезону в Лізі 1.

Також, Неймар незадоволений виступами ПСЖ і хоче покинути клуб.

Джерело - ua.tribuna.com.

#Мбаппе, #ПСЖ, #Неймар
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