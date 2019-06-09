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Мбаппе встановив власний антирекорд

Сьогодні 08:11 310 0
Футболіст втратив м'яч 22 рази
Мбаппе встановив власний антирекорд

У черговому матчі відбору до Євро-2020 збірна Франції поступилася збірній Туреччини (2:0). Підопічні Шенола Гюнеша очолили таблицю групи Н.

Варто зазначити, що форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе встановив особистий антирекорд в минулому матчі. Він провів на полі 90 хвилин, 22 рази втративши м'яч.

Це найгірший показник 20-річного форварда. Таких казусів не траплялося і на клубному рівні.

Також, французи жодного разу за гру не змогли потрапити в створ воріт, пробивши всього 4 рази мимо цілі. Таке з Францією сталося вперше за 10 років.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе подав запит про трансфер керівництву ПСЖ.

Натомість, ПСЖ хоче продовжити контракт з Мбаппе.

Джерело - Чемпіон.

#Мбаппе, #Франція, #ПСЖ
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