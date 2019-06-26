Шахтар дозволив Зорі продавати Караваєва

Гірники мали право першочергово викупити футболіста

Донецький Шахтар не став на заваді трансферу Олександра Караваєва в київське Динамо.

Про це повідомив ведучий програми Профутбол Ігор Циганик, "гірники" не стали активувати опцію.

Донецький Шахтар віддав Олександра Караваєва в Зорю з правом першочергового викупу. Проте, як повідомив журналіст "гірники" не стали активувати опцію. Таким чином, донецький клуб не став перешкоджати трансферу футболіста збірної України у київське Динамо. Частиною угоди щодо Караваєва стане повноцінний перехід півзахисника Богдана Михайліченка до "чорно-білих".

Нагадаємо, Динамо близьке до підписання нападника Олімпіка.

Джерело - Чемпіон.