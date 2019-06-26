Ворскла змінила технічного спонсора

Відтепер Adidas більше не представлений в УПЛ

Ворскла підписала угоду про співпрацю з відомим брендом спортивного одягу - Nike.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі контракту не розголошуються. Таким чином, полтавці після 13 років співпраці з компанією Adidas змінили технічного партнера.

Футболісти Ворскли вже отримали нову тренувальну екіпіровку. Офіційне представлення ігрової форми від Nike відбудеться напередодні старту сезону 2019/20.

Ворскла в минулому розіграші УПЛ фінішувала на 7-му місці.

Нагадаємо, Богдан Шуст перейшов з Ворскли до Інгульця.

Раніше повідомлялося, що Ворскла через борги може отримати трансферний бан.

Джерело - Чемпіон.