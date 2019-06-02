Екс-голкіпер Шахтаря підписав контракт з Інгульцем

Досвідчений український воротар Богдан Шуст продовжить кар'єру в Інгульці.

Про це повідомляє офіційний сайт представника Першої ліги.

Голкіпер підписав з клубом п'ятирічний контракт, який вступає в чинності 1 липня 2019 року.

Воротар з 2016 року виступав за Ворсклу, однак по завершенню сезону 2018/19 контракт Шуста з полтавчанами підійшов до кінця. Також українець грав у складі Карпат, Галичини-Карпати, Шахтаря, донецького Металурга, Зорі, Маріуполя, Металіста і Волині.

У минулому сезоні УПЛ Шуст в складі Ворскли провів 27 матчів у всіх турнірах (39 пропущених м'ячів, 7 "сухих" зустрічей). На рахунку воротаря 4 матчі в складі збірної України в період з 2006 по 2007 рік.

Нагадаємо, Інгулець в сезоні, що завершився Першої ліги зайняв 7-е місце і вийшов у фінал Кубка України, де у вирішальній грі поступився Шахтарю (0:4).

Джерело - Офіційний сайт Першої ліги.