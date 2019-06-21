Ворскла може отримати заборону на трасфери

Полтавська Ворскла може отримати трансферний бан, через борги.
Про це розповів колишній наставник полтавської Ворскли Микола Павлов.
"Не можу стверджувати на 100%, але фінансові проблеми Ворскли нікуди не поділися. За моєю інформацією, вже найближчим часом відразу кілька колишніх співробітників клубу звернуться до Палати УАФ з вирішення спорів, і клубу можуть заборонити здійснювати трансфери.
Так ось, керівники Ворскли повинні допомогти Віталію Косовському в цьому питанні — напевно тренер хоче доукомплектувати колектив декількома новачками. Керівники клубу, погасивши борги перед футболістами і тренерським-адміністративним штабом, можуть підняти авторитет тренера і допомогти йому керувати командою.
У будь-якому випадку, Віталій Косовський зробив свій вибір, покинув зону комфорту, і тепер з нього будуть питати не як з виконувача обов'язків головного тренера клубу другої шістки, а як зі справжнього господаря своєї команди, перед якою, напевно, поставлять високі цілі", - сказав Павлов.
Під керівництвом Косовського Ворскла стала кращою командою нижньої шістки за підсумками минулого сезону.
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Джерело - Команда №1.