Ворскла може отримати заборону на трасфери

Полтавська Ворскла може отримати трансферний бан, через борги.

Про це розповів колишній наставник полтавської Ворскли Микола Павлов.

"Не можу стверджувати на 100%, але фінансові проблеми Ворскли нікуди не поділися. За моєю інформацією, вже найближчим часом відразу кілька колишніх співробітників клубу звернуться до Палати УАФ з вирішення спорів, і клубу можуть заборонити здійснювати трансфери.

Так ось, керівники Ворскли повинні допомогти Віталію Косовському в цьому питанні — напевно тренер хоче доукомплектувати колектив декількома новачками. Керівники клубу, погасивши борги перед футболістами і тренерським-адміністративним штабом, можуть підняти авторитет тренера і допомогти йому керувати командою.

У будь-якому випадку, Віталій Косовський зробив свій вибір, покинув зону комфорту, і тепер з нього будуть питати не як з виконувача обов'язків головного тренера клубу другої шістки, а як зі справжнього господаря своєї команди, перед якою, напевно, поставлять високі цілі", - сказав Павлов.