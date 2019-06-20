Каштру провів перше тренування з Шахтарем

Гірники почали підготовку до нового сезону

Сьогодні Шахтар провів перше тренування під керівництвом нового головного тренера Луїша Каштру.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін представив команді Каштру і його тренерський штаб, в якому буде працювати і екскапітан Гірників Даріо Срна.

Повідомляється, що з завтрашнього дня Шахтар буде тренуватися в режимі дворазових занять, а 24 червня донеччани вирушать на перший тренувально-навчальний збір до Німеччини.

Нагадаємо, що Луїш Каштру став наступником Паулу Фонсека на посаді головного тренера Шахтаря минулого тижня — екснаставник Віторії Гімарайнш підписав з гірниками дворічну угоду.

Шахтар в минулому сезоні виграв УПЛ, а також завоював Кубок України. Перший офіційний матч в новому сезоні Гірники проведуть проти Динамо 28 липня - в Одесі відбудеться матч за Суперкубок України.

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.