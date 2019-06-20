Каштру провів перше тренування з Шахтарем

Сьогодні Шахтар провів перше тренування під керівництвом нового головного тренера Луїша Каштру.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін представив команді Каштру і його тренерський штаб, в якому буде працювати і екскапітан Гірників Даріо Срна.
Повідомляється, що з завтрашнього дня Шахтар буде тренуватися в режимі дворазових занять, а 24 червня донеччани вирушать на перший тренувально-навчальний збір до Німеччини.
Нагадаємо, що Луїш Каштру став наступником Паулу Фонсека на посаді головного тренера Шахтаря минулого тижня — екснаставник Віторії Гімарайнш підписав з гірниками дворічну угоду.
Шахтар в минулому сезоні виграв УПЛ, а також завоював Кубок України. Перший офіційний матч в новому сезоні Гірники проведуть проти Динамо 28 липня - в Одесі відбудеться матч за Суперкубок України.
Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.