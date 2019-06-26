Олександрія викупила Лучкевича

Бронзовий призер чемпіонату України Олександрія викупила у бельгійського Стандарда півзахисника Валерія Лучкевича.
Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.
Останні півроку Лучкевич провів в Олександрії на правах оренди, термін якої закінчується 30 червня. Тепер же 23-річний хавбек став повноцінним гравцем команди Володимира Шарана.
Лучкевич обійшовся Олександрії у 250 тисяч євро. У січні 2017 року Стандарт придбав Лучкевича у Дніпра за 1,2 млн євро. За цей час українець провів в складі бельгійського клубу 25 матчів і забив 1 гол.
За Олександрію Лучкевич в минулому сезоні провів 13 матчів і забив 2 голи.
Нагадаємо, Олександрія продовжила контракт з Гречишкіним.
Також, Полярус з Олександрії перейшов у ФК Хімки.
Джерело - Олександрія.