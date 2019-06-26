Олександрія викупила Лучкевича

Півзахисник обійшовся у 250 тисяч євро

Бронзовий призер чемпіонату України Олександрія викупила у бельгійського Стандарда півзахисника Валерія Лучкевича.

Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Останні півроку Лучкевич провів в Олександрії на правах оренди, термін якої закінчується 30 червня. Тепер же 23-річний хавбек став повноцінним гравцем команди Володимира Шарана.

Лучкевич обійшовся Олександрії у 250 тисяч євро. У січні 2017 року Стандарт придбав Лучкевича у Дніпра за 1,2 млн євро. За цей час українець провів в складі бельгійського клубу 25 матчів і забив 1 гол.

За Олександрію Лучкевич в минулому сезоні провів 13 матчів і забив 2 голи.

Нагадаємо, Олександрія продовжила контракт з Гречишкіним.

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Джерело - Олександрія.