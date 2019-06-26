Карпати оголосили про припинення співпраці із найкращим гравцем клубу

Найкращий гравець залишив Карпати

Карпати оголосили про припинення співпраці з одним з лідерів команди в минулому сезону Сергієм Мякушком.

Про це повідомляє офіційний сайт Карпат.

Хавбек був визнаний найкращим гравцем клубу в сезоні-2018\19, а також автором найкрасивішого голу за підсумками кампанії.

Мякушко зіграв у всіх матчах Української Прем'єр-ліги минулого сезону і забив в них вісім голів. Також на його рахунку чотири асист.

Раніше повідомлялося, що Вільхамссон відмовив Карпатам.

Нагадаємо, захисник Сергій Вакуленко в новому сезоні буде виступати у Карпатах.

Джерело - ФК Карпати.