Вакуленко переходить у львівський клуб

Захисник Сергій Вакуленко в новому сезоні буде виступати у Карпатах.
Про це повідомляє Footboom.
Вакуленко підпише зі львівським клубом повноцінний контракт.
У минулому сезоні Сергій Вакуленко захищав кольори Арсенал-Київ і був визнаний кращим гравцем цієї команди, проте контракт захисника належить Шахтарю. Термін угоди Вакуленко з гірниками розрахований до літа 2020 року, але Шахтар готовий відпустити українського футболіста в Карпати.
Нагадаємо, що Мірошниченко перейшов з Карпат до Олександрії.
Раніше повідомляли, що Карпати планують чотири спаринги на першому зборі.
Джерело - footboom.com.