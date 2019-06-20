Вакуленко переходить у львівський клуб

Вакуленко знайшов нове місце роботи

Захисник Сергій Вакуленко в новому сезоні буде виступати у Карпатах.

Про це повідомляє Footboom.

Вакуленко підпише зі львівським клубом повноцінний контракт.

У минулому сезоні Сергій Вакуленко захищав кольори Арсенал-Київ і був визнаний кращим гравцем цієї команди, проте контракт захисника належить Шахтарю. Термін угоди Вакуленко з гірниками розрахований до літа 2020 року, але Шахтар готовий відпустити українського футболіста в Карпати.

Нагадаємо, що Мірошниченко перейшов з Карпат до Олександрії.

Раніше повідомляли, що Карпати планують чотири спаринги на першому зборі.

Джерело - footboom.com.