Вільхамссон відмовив Карпатам, але може перейти у іншу команду УПЛ.

Карпати не змогли домовитися про трансфер екс-форварда Чорноморця Арні Вільхамссона, права на якого належать польській Термаліке.

Про це стало відомо Football.ua.

Вчора леви зробили пропозицію про покупці Вільхамссона, а сьогодні намагалися взяти його в оренду, проте гравець відмовився від трансферу.

У той же час, як підтвердив агент Вільхамссона Чезаре Маркетті Арні не проти продовжити кар'єру в українській Прем'єр-лізі і відкритий до пропозицій.

Вільхамссон у складі Чорноморця забив 7 голів у 14 матчах. У травні він став другим в списку кращих гравців УПЛ , поступившись 4% хавбеку Карпат Сергію Мякушко.

Нагадаємо, що Вільхамссон перейшов в Чорноморець у кінці лютого цього року. У плей-офі за вихід в українську Прем'єр-лігу Чорноморець програв Колосу і залишив УПЛ.

Джерело - football.ua.