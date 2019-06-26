Хайдук придбає нападника ПФК Львів

Бразилець може перейти до чемпіонату Хорватії

Нападник ПФК Львів Бруно Дуарте став об'єктом активного інтересу з боку хорватського Хайдука.

Про це повідомляє в Telegram-каналі журналіст Кирило Крижановський.

"Клуб зі Спліта готовий заплатити українській стороні за послуги бразильця 500 тисяч доларів, а також надати 15-20% від суми його подальшого продажу. Львів імовірно запитує більше, але різниця в сумах незначна", - зазначив Кирило Крижановський.

Раніше повідомлялося, що колишній наставник Львова може очолити Карпати.

Нагадаємо, що Львів продовжив контракт з Сергієм Борзенком.

Джерело - sportarena.com.