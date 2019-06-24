Львів подовжив контракт з капітаном команди

Захисник ПФК Львів Сергій Борзенко пролонгував контракт із львівським клубом на 1 рік – до кінця сезону 2019/2020 років.
Про це повідомляє прес-служба ПФК Львів.
"Керівництво клубу запропонувало мені продовжити співпрацю, і я з радістю прийняв цю пропозицію! Хочу й надалі грати за ПФК "Львів", адже цей клуб став по-справжньому рідним для мене", – прокоментував нову угоду капітан синьо-золотих левів.
"Сергій Борзенко – капітан команди і ключовий гравець клубу. Футболіст з таким великим досвідом виступів на найвищому рівні має допомогти нам у вирішенні завдань на новий сезон. Радий, що Сергій прийняв пропозицію й надалі грати за ПФК Львів, – резюмував підписання нового контракту генеральний директор львівського клубу Андрій Паньків.
Раніше повідомлялося, що ФК Львів може підписати контракт з бразильським футболістом Леонардо Монтезельо.
Нагадаємо, захисник Сергій Вакуленко в новому сезоні буде виступати у Карпатах.
Джерело - ПФК Львів.