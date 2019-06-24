Львів подовжив контракт з капітаном команди

Мій профіль
Сіренко достроково переміг росіянина Бахтова
Вчора 18:41 2137
Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію"
Сьогодні 15:24 134
Українські легкоатлети здобули ще одну золоту нагороду на Європейських іграх
Вчора 22:55 883
Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх
Вчора 22:44 852
Сіренко - Бахтов: огляд бою
Вчора 20:30 1604
Футболісти грузинських клубів вийшли на матчі в антиросійських футболках
Вчора 15:55 1717
Футболіст збірної Люксембургу відмовився переходити в Динамо
Вчора 15:26 1700
Український стрілець здобув срібло на II Європейських іграх
Вчора 12:55 521
Зозуля має непомірні фінансові апетити - ЗМІ
Вчора 11:55 2151
Караваєв стане гравцем Динамо
Вчора 11:25 1843
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Футбол Голкіпер залишив Динамо та буде виступати на Кіпрі 322
15:43 Інше Названо розміри призових за медалі Європейських ігор для українців 158
15:33 Легка атлетика Бондаренко більше не виступатиме на Європейських іграх у Мінську 310
15:24 Блог Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію" 134
15:21 Футбол Де Россі може залишитися в Італії 292
15:14 Блог Найфутбольніший з дитинства: Мессі святкує день народження 452
15:08 Футбол Сідклей повернеться до Динамо 384
14:53 Теніс У рейтингу ATP Стаховський втратив 16 позицій 257
14:39 Футбол Динамо оголосило про оренду Булеци в Дніпро-1 274
14:30 Теніс Стаховський здобув перемогу над Кінгом на Вімблдоні 302
14:20 Навколо спорту Дикие символы и линии выплат в онлайн слотах 95
14:10 Футбол Кулібалі не впевнений, що залишиться в Наполі 228
14:08 Блог Зінченко з коханою засвітилися в Голлівуді 664
14:03 Блог Емоції гравців Мальорки після неймовірного камбеку з Депортіво 363
13:54 Футбол Динамо підписало новий контракт з Булецою 448
13:37 Футбол Київ претендує на проведення чемпіонату світу з міні-футболу 376
13:14 Футбол Голкіпер Брайтона: Дякую Реалу, що Азар залишив АПЛ 379
13:10 Футбол Рейна може перейти до Ювентусу 329
12:46 Футбол Львів подовжив контракт з капітаном команди 366
12:21 Футбол Барселона зацікавилася півзахисником Динамо 1395
12:05 Футбол Єзерський: Збірна України має хороші шанси виграти свою групу 720
11:52 Футбол Шахтар відправився на перший збір до Німеччини 454
11:35 Футбол Динамо розпочало підготовку до наступного сезону 915
11:21 Футбол Шахтар зіграє з чемпіоном Кіпру на зборі в Австрії 392
11:06 Теніс Світоліна, Цуренко і Ястремська втратили позиції у рейтингу WTA 679

Львів подовжив контракт з капітаном команди

Сьогодні 12:46 366 0
Борзенко у Львові залишаєтсья ще на рік
Львів подовжив контракт з капітаном команди

Захисник ПФК Львів Сергій Борзенко пролонгував контракт із львівським клубом на 1 рік – до кінця сезону 2019/2020 років.

Про це повідомляє прес-служба ПФК Львів.

"Керівництво клубу запропонувало мені продовжити співпрацю, і я з радістю прийняв цю пропозицію! Хочу й надалі грати за ПФК "Львів", адже цей клуб став по-справжньому рідним для мене", – прокоментував нову угоду капітан синьо-золотих левів.

"Сергій Борзенко – капітан команди і ключовий гравець клубу. Футболіст з таким великим досвідом виступів на найвищому рівні має допомогти нам у вирішенні завдань на новий сезон. Радий, що Сергій прийняв пропозицію й надалі грати за ПФК Львів, – резюмував підписання нового контракту генеральний директор львівського клубу Андрій Паньків.

Раніше повідомлялося, що ФК Львів може підписати контракт з бразильським футболістом Леонардо Монтезельо.

Нагадаємо, захисник Сергій Вакуленко в новому сезоні буде виступати у Карпатах.

Джерело - ПФК Львів.

#Львів, #Борзенко
Коментарі ()