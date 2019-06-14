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Бакалов може очолити Карпати

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На вакантне місце розглядаються ще два кандидати
Бакалов може очолити Карпати

Колишній тренер ФК Львів Юрій Бакалов кандидат на пост головного тренера Карпат.

Про це повідомляє Sport Arena.

Бакалов був звільнений зі Львова у квітні нинішнього року після потрапляння його команди до першої шістки української Прем'єр-ліги за підсумками першої частини сезону.

Раніше журналіст ТК Футбол Ігор Бурбас заявляв про те, що тренером Карпат на постійній основі стане виконуючий обов'язки наставника Олександр Чижевський, що зберіг команду в УПЛ.

У свою чергу, видання Спортивка проводжало на цю посаду нинішнього тренера Волині Андрія Тлумака.

Протягом сезону Карпати встигли змінити двох закордонних тренерів: в листопаді клуб покинув колишній асистент Жозе Моурінью -  Жозе Мораїш, а в кінці травня у відставку подав Фабрі Гонсалес.

За підсумками минулого сезону львів'яни зберегли прописку в Прем'єр-лізі, в перехідних матчах обігравши Волинь (0:0, 3:1).

Джерело - Sport Arena.

#Бакалов, #Карпати, #головний тренер
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