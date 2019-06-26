Альбасете зробив Зозулі дуже амбітну пропозицію

Зозуля в роздумах щодо свого футбольного майбутнього

Іспанський Альбасете рішуче налаштований зберегти українського форварда Романа Зозулю у своєму складі.

Про це повідомляє 5maseldescuento.es.

"Я не буду оцінювати ситуацію будь-якого гравця. Це вияв поваги до сторін. Ми зробили дуже амбітну пропозицію Зозулі. Однак Альбасете не буде встановлювати жодних часових рамок для відповіді його представників. Це не в стилі нашого керівництва", – сказав віце-президент клубу Віктор Варела Руїс.

Також у Романа була пропозиція від Дніпра-1.

Відзначимо, що раніше була інформація про те, що Зозуля запросив у Альбасете занадто високу зарплату.

Джерело - football24.ua.