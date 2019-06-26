Півзахисник Ювентуса може перейти до Монако

До Франції може повернутися Матюйді

Півзахисник туринського Ювентуса Блез Матюйді може перейти до Монако в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

У послугах 32-річного футболіста зацікавлений Монако. Монегаски постараються отримати француза в міжсезоння, щоб підсилитися напередодні нового сезону і виступити краще, ніж в минулому.

Нагадаємо, Матюїді раніше виступав у Франції за Труа, Сент-Етьєн і Парі Сен-Жермен. У стані парижан він провів шість років, після чого в 2017 році перебрався в Ювентус, з яким встиг виграти чотири трофеї.

Раніше повідомлялося, що Рома відмовила Ювентусу продавати талановитого півзахисника Ніколо Дзаньйоло.

Нагадаємо, що Буффон готовий повернутися до Ювентуса.

Джерело - footboom.com.