Римлян не влаштували умови трансферу

Римська Рома відмовила Ювентусу продавати талановитого півзахисника Ніколо Дзаньйоло.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Чемпіон Італії пропонував за талановитого гравця 35 мільйонів євро, але Рому не влаштували такі умови.

Столична команда переконана, що її молода зірка коштує значно дорожче. Видання додає, що Ювентус може зробити нову пропозицію щодо італійця.

Минулого сезону 19-річний Дзаньйоло зіграв за Рому 36 матчів, забив 6 голів і зробив 2 асисти.

Нагадаємо, Ісмаїлі погодився перейти в Рому.

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Джерело - Футбол 24.