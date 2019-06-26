Буффон готовий повернутися до Ювентуса

Голкіпер може повернутися до туринців

Голкіпер Джанлуїджі Буффон веде переговори з Ювентусом про повернення до складу туринської команди.

Про це повідомляє Football Italia.



41-річний страж воріт готовий підписати контракт на 1 сезон і бути резервістом Войцеха Щесни, а після завершення чемпіонату 2019/20 увійти до тренерського штабу Мауріціо Саррі або отримати посаду в керівництві клубу.



Влітку Буффон покинув ПСЖ, де провів 1 рік після виходу з Ювентуса. У складі туринців легендарний страж воріт виступав з 2001 по 2018 рік.



Агент гравця підтвердив інформацію про переговори з клубом.

Нагадаємо, що Джанлуїджі Буффон за підсумками минулого сезону залишив ПСЖ.

Раніше повідомляли, що Лідс зацікавлений в переході Буффона.

Джерело - sport.ua.