Вернидуб може очолити збірну Білорусі

Екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб контактував з Федерацією футболу Білорусі щодо посту головного тренера збірної.

Про це повідомляє Прессбол.

Ще одним кандидатом був головний Руха Леонід Кучук.

"Хто конкретно з іноземців пропонував послуги? Контактували, наприклад, з Кучуком і Вернидубом. Але, вважаю, нехай краще Мархель буде працювати з цією збірною. І в першу чергу створить команду", - сказав голова Федерації футболу Білорусі Володимир Базанов.