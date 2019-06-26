Захисник Ворскли завершив кар'єру

Вихованець полтавського футболу, захисник Ворскли, Олександр Чижов завершив кар'єру гравця.
Про це повідомляє офіційний сайт Ворскли.
32-річний спортсмен залишається у великому футболі. Чижов буде працювати в полтавській Ворсклі.
"Ми з керівниками обговорили всі деталі моєї подальшої роботи в клубній структурі Ворскли. Скоро все дізнаєтеся", - повідомив Олександр.
Нагадаємо, що Богдан Шуст перейшов до Інгульця.
Раніше повідомлялося, що Ворскла через борги може отримати трансферний бан.
Джерело - ФК Ворскла.