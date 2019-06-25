Українець дістанетсья новому клубу безкоштовно

Український півзахисник ПАОКа Євген Шахов може перейти в італійське Лечче.

Про це повідомляє Sport Arena.

Новачок Серії А підпише українця як вільного агента.

Українець не домовився з керівництвом ПАОКа про новий контракт і покине Грецію. Шахов хотів продовжити кар'єру в Італії або Туреччині.

На Шахова також претендував СК Дніпро-1, а від пропозиції Маккабі Тель-Авів українець відмовився через фінансові умов.

У минулому сезоні 28-річний Шахов взяв участь в 40 матчах ПАОКа у всіх турнірах, забивши 5 голів і віддавши 2 результативні передачі.

Нагадаємо, ПАОК планує відпустити Хачеріді на правах вільного агента.

Джерело - Sport Arena.