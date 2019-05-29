ПАОК планує відпустити Євгена Хачеріді на правах вільного агента.
Про це повідомляє Gazzetta.gr.
Минулого літа український захисник підписав контракт з греками на три роки, але не зміг пробитися в основний склад, зігравши лічену кількість матчів.
Тепер керівництво ПАОКу планує розлучитися з Хачеріді, щоб розвантажити зарплатну відомість клубу і дозволити футболістові знайти собі нове місце роботи.
Раніше повідомлялося, що Хачеріді веде переговори з Шахтарем.
Також Шахов відмовився продовжити контракт з ПАОКом.
Джерело - Чемпіон.