Легендарним італійцем цікавиться Флуміненсе

Нещодавно Маріо Біттенкурт був обраний на посаду нового президента Флуміненсе. Тепер він хоче зробити клубу подарунок - підписати Джанлуїджі Буффона.

Про це повідомляє Globoesporte.

Щоб отримати легендарного воротаря, клубу доведеться витримати серйозну конкуренцію - на італійця претендують Порту, Аталанта, Лідс.

Зараз Буффон знаходиться в статусі вільного агента - його контракт з ПСЖ закінчився. У новому клубі італійський ветеран не погодиться на роль запасного.

Нагадаємо, екс-форвард Динамо може перейти у Флуміненсе.

Джерело - sport.ua.