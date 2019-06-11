Джанлуїджі Буффон може перейти до Порту

Італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон може продовжити свою кар'єру в Португалії.

Про це повідомляє Tuttosport.

Португальський клуб хоче підписати контракт з Буффоном, який замінить Ікера Касільяса. Очікується, що Касільяс завершить кар'єру після перенесеного серцевого нападу в минулому місяці.

41-річний Буффон може перейти в "Порту" безкоштовно, так як "ПСЖ" вирішив не продовжувати з ним контракт.

Раніше повідомлялося, що Барселона не підписуватиме Буффона. У Буффона був варіант продовження кар'єри в Бразилії.

Джерело - ua-football.com.