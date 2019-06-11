Буффон може перейти до Порту

Італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон може продовжити свою кар'єру в Португалії.
Про це повідомляє Tuttosport.
Португальський клуб хоче підписати контракт з Буффоном, який замінить Ікера Касільяса. Очікується, що Касільяс завершить кар'єру після перенесеного серцевого нападу в минулому місяці.
41-річний Буффон може перейти в "Порту" безкоштовно, так як "ПСЖ" вирішив не продовжувати з ним контракт.
Раніше повідомлялося, що Барселона не підписуватиме Буффона. У Буффона був варіант продовження кар'єри в Бразилії.
Джерело - ua-football.com.